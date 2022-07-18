Denizli'de son 1 haftada 111 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 43’i maddi hasarlı, 67’si yaralanmalı ve 1 tanesi ölümlü olmak üzere toplam 111 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.



Denizli’de trafik ekipleri tarafından 8 ile 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 21 bin 516 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 3 bin 127’si hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 111 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 67’si yaralanmalı, 43’ü maddi hasarlı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi.

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