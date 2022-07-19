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Genç sporcu 2 farklı kategoride 2 derece aldı Denizlili Ecrin, yüzmede Türkiye şampiyonu oldu

İHA

Genç sporcu 2 farklı kategoride 2 derece aldı Denizlili Ecrin, yüzmede Türkiye şampiyonu oldu

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Ecrin Nur Görkan, Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası 50 metre kelebek stilde Türkiye şampiyonu oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular aldıkları önemli derecelerle kenti gururlandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Ecrin Nur Görkan, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 1417 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen şampiyonada Türkiye şampiyonluğu ve 3’ncülük derecesi aldı. Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası müsabakalarına katılan Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Görkan 50 metre kelebek stilde 14 yaş kategorisinde Türkiye 1’ncisi, 1415 yaş yıldızlar kategorisinde ise Türkiye 3’ncüsü oldu.

“Başarıların devam edeceğine inancımız tam”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye şampiyonluğu ile kenti sevindiren Ecrin Nur Görkan ve antrenörlerini tebrik ederek, “Şükürler olsun gençlerimize verdiğimiz destekler başarılarla geri dönüyor. Bu başarıların devam edeceğine inancımız tam. Her alanda gençlerimize, çocuklarımıza destek olmaya onların önünü açmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, başta ailelerimiz olmak üzere antrenörlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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