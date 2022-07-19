Merkezefendi’de sorunlar çözüme kavuşturuluyor Aile Rehberlik Merkezi tam kapasite destek sağlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan Aile Rehberlik Merkezi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara ücretsiz olarak hukuksal ve psikolojik destek hizmetinin yanında diyetisyen ve beslenme danışmanlığı hizmeti de sağlamaya devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezimiz sayesinde hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm oluyoruz” dedi.



Sosyal belediyecilik anlayışı ile Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aile Rehberlik Merkezi hukuki, psikolojik ve sağlıklı beslenme konularında Merkezefendililere destek olmaya tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede ücretsiz hizmet sağlanan merkezde bugüne kadar 1010 vatandaşa hizmet sağlandı. Kişilerin toplumsal hayata katılımını artırma, yaşadıkları bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırma amacıyla hizmet veren Psikolojik Destek Hizmeti şu anda da yüzde 87 doluluk oranı ile hizmet vermeye devam ediyor.



Randevu sistemi ile kayıt olunuyor

Diyetisyen ve beslenme danışmanlığı hizmetinden de iki ay süre içerisinde 188 Merkezefendili faydalandı. Bu hizmette ağırlık kontrolü, hastalıklara yönelik beslenme tedavisi, kullanılan ilaçlara yönelik beslenme tedavisi, gebelerde sağlıklı beslenme, bebeklerde ek besine geçişte sağlıklı beslenme, çocuklarda, yetişkinlerde ve yaşlılarda sağlıklı beslenme konularında Merkezefendililere destek sağlanıyor. Diyetisyen ve beslenme danışmanlığı hizmeti de yüzde 94 doluluk oranıyla faaliyetlerini sürdürüyor.



“Uzmanlarımız sorunları çözüme kavuşturuyor”

Danışmanlık hizmetleri ile vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Aile Rehberlik Merkezimiz, hemşehrilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak, onları doğru yönlendirmek için hizmet vermeye devam ediyor. Aile Rehberlik Merkezimizden destek alan hemşehrilerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulması başta hemşehrilerimizi sonrasında bizleri memnun ediyor. Merkezefendi Belediyesi olarak sorunlara, dertlere, uzmanlarımızla derman oluyoruz. Merkezefendi ve Merkezefendililere her zaman her konuda destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.