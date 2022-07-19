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Şifa deposu kekik hem üreticisini hem de arıcıları sevindirdi Arıcılar yağışlı geçen baharın ardından kekik üretiminin yoğun olduğu Buldan'a akın etti

İHA

Şifa deposu kekik hem üreticisini hem de arıcıları sevindirdi Arıcılar yağışlı geçen baharın ardından kekik üretiminin yoğun olduğu Buldan'a akın etti

Denizli’nin Buldan ilçesinde yağışlı geçen baharın ardından bu yıl yüksek rekolte beklenen kekik hem üreticisini hem de arıcıların yüzünü güldürdü. İlçenin yayla ve yüksek rakımlarında organik elde edilen kekik balı, üreticilerin girişimiyle tescillenmesi için patent çalışması başlatıldı.

Buldan ilçesinde adeta görsel şölen sunan kekikler, üreticilerinin ve arıcıların yüzünü güldürmeye başladı. Kekik üretiminde önemli bir merkez olan Buldan’da bu yıl artan yağış kekiklerin rekoltesini artırdı. Daha verimli ve kaliteli bal elde etmek isteyen arıcılar Kekik üretimin arttığı bölgeye akın etmeye başladı. Kekikle artan bal rekoltesi, alıcıların rağbetine uğradı. Uzmanların pandemi döneminde hastalığa karşı vücut direncini artıran ürünlerin başında gelen balı işaret etmesi, arıcıların sayısında artırdığını belirtti. Bu yıl hasat edilmeye başlanan kekik, üreticiler tarafından çuvallara koyularak satışa hazır hale getirilirken, bal üretimi yapan arıcılarda peteklerini süzmeye başladı. İlçede bulunan arıcılar, bu yıl balın rekoltesinin arttığına, balın kekik kokusu ve dadını verdiğini söyledi. Arıcılar, ilçeye has olan kekik balına, coğrafi işaret patenti almaya yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

“Boydan boya sıralanmış kovanlarımızdaki peteklerimiz kekik balı ile dolu”
Buldan’da arıcılık yapan ve Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hakan Aytekin, özellikle kekik tarlalarına bıraktıkları kovanlardan yüksek miktarda bal elde ettiklerini açıkladı. Aytekin, arı kovanların çoğu kekik balı ile dolduğunu belirterek, “Geçmiş yıllara göre bal üretimimizde ciddi oranda artış yaşanıyor. Yağışların yüksek olmasının yanı sıra üreticilerimiz kekik üretimine önem verdi. Buldan merkez ve kırsal mahallelerinde her geçen gün kekik üretim alanları artmaktadır. Bu da kekik üretimiyle birlikte bizim gibi bal üretimi yapan vatandaşların kovanlarını bırakabilecek alanların artmasını beraberinde getirdi. Boydan boya sıralanmış kovanlarımızdaki peteklerimiz kekik balı ile dolu. Kekik balını Pandemi sürecinde bilim adamları çok tavsiye ettiler. Bu yüzden çok tercih ediliyor. Kahvaltılık bir bal değil ancak şifa deposu olarak adlandırılıyor. Biz de Buldan kekik balına coğrafi işaret patenti almak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Kekik bizim gibi bal üreticisinin ve çiftçimizin yüzünü güldürdü. Bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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