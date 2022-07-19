TEKNOFEST 2022 Effıcıency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kategorisinde finale kalan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) Buldan Takımı ve DOSTEK’in elektrikli aracı yarışma için Kocaeli’ye yolcu edildi.



2005 yılından bu yana düzenlenmekte olan Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Yarışmayla ülkemiz, Azerbaycan veya KKTC’deki lise ve dengi okul öğrencilerinde alternatif ve temiz enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilere teknik, mesleki ve takım çalışması deneyimi kazandırmak ve elektrikli araçların ülkemizde gelişimi için teknik destek ve insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlanıyor.



TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde düzenlenen yarışların Kocaeli Körfez Yarış Pistinde 1924 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirten DOSTEK Okul Müdürü Saadettin Dumlu, “TEKNOFEST 2022 Efficiency Challenge Elektrikli Araç kategorisindeki aracımızın yapım çalışmaları tamamlandı. Buldan takımımızı yarışmalara uğurladık. Güzel haberlerini bekliyoruz. Tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı yarışmada; öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanması hedeflenirken, Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayiinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda kamuoyunun ilgisini çekerek, farkındalık oluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarında Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda Denizli’de bu kategoride tekiz. Ayrıca okulun diğer kategorilerdeki finalistleri de ağustos ayında Trabzon ilimizdeki yarışmalara katılacak. 20212022 eğitim öğretim yılında da öğrencilerimizi bilgiyi faydaya dönüştüren , teknoloji geliştirme, takım çalışması, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, gibi becerilerini geliştirmek üzere uyguladığımız projeler ve öğretim teknikleri çerçevesinde, öğretmenlerimizin rehberliğinde, öğrencilerimizin hazırlamış oldukları projelerden birisi olan elektrikli arabanın hazırlanmasıyla yarışmaya katıldık. Elektrikli araç yarışları kategorisinde finale kalan Buldan takımımızın üniformaları da Moda Tasarım Bölümümüz tarafından dikildi. DOSTEK’e katkılarından dolayı başta Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulumuza, sanayicilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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