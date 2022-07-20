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Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Denizli

2022-07-20 07:26:50



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