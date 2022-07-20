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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp çocuklardan 1’ini cansız bedenine ulaşıldı

İHA

Kayıp çocuklardan 1’ini cansız bedenine ulaşıldı

Denizli’nin Çivril ilçesinde kayıp olarak aranan 2 çocuktan birinin cansız bedenine, 41 saat sonra sulama kanalında ulaşıldı.

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan'dan (11) önceki gün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri geniş bir çalışma başlattı. Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.

Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına geçen 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan’ın cansız bedenine serinlemek için suya girdikleri Kıralan Mahallesi’ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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