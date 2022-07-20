Denizlispor'un gözü iki yıldızında

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DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Altaş Denizlispor, 2 yabancısını takımda tutmak istiyor.

Daha önce Ömer Şişmanoğlu, Kevin Mayi, Özer, İlhan, Gökhan Süzen, Djedje, Emre, Muhammed, Oğuz, Leo, Mustafa Çeçenoğlu, Abdülkadir, Asım, Okan gibi önemli futbolcuları kadroda tutmayı başaran Denizli, sözleşmesi sürmesine rağmen takıma dönmeye yanaşmayan Fas asıllı Hollandalı orta saha Aissati ve geçen sezon devre arasında 6 aylığına takıma dönüp önemli katkı yapan Portekizli sağ bek Lopes'i ikna etmeye çalışıyor. DHA-Spor Türkiye-Denizli

2022-07-20 11:24:57



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