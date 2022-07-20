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Denizli’de yükselişe geçen salgın için kritik uyarı Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk; "Artan pozitif vaka sayısı yoğun bakıma yansıdı"

İHA

Denizli’de yükselişe geçen salgın için kritik uyarı Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk; "Artan pozitif vaka sayısı yoğun bakıma yansıdı"

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli’de de Covid19 vakalarının artışa geçtiğini duyuran İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, vatandaşlara acil hatırlatma dozlarını yaptırmaları çağrısında bulundu. Öztürk, “Vaka sayısı artış oranı her ne kadar aynı oranda yatışa yansımasa da hiç yatan hastamız olmayan uzunca bir dönemin ardından maalesef ki servislerimizde tekrar yatışlar başlamış ve bu yoğun bakıma da yansımıştır” dedi.

Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka ile başlayan süreçte bugüne kadar Covid19 vaka seyrinin ülke geneli ve Denizli’de zaman zaman pik yaptığını, alınan önlem ve belirlenen kurallar neticesinde salgının kontrol altına alındığını belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, aşılamanın başlamasıyla korona virüs ile mücadelede en büyük gücün aşı olduğunu gördüklerini söyledi. Öztürk, korona virüsün tam olarak bitmediğine dikkat çekerek, “Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ne yazık ki ülkemizde de hala bitmiş değil. Pandemi sürecinde aşılamanın başlamasından sonra günlük tespit edilen vakaları ve hastaneye yatışları değerlendirdiğimizde çoğunluğun aşısız veya tam aşısız olduğunu gördük. Aşısız ya da hatırlatma dozlarını zamanında yaptırmayan vatandaşlarımız ne yazık ki ya hayatını kaybetti, ya da hastalığı yoğun bakımlarda ağır şekilde geçirdi. Aşılamanın yaygınlaşmasından sonra yapılan değerlendirmelerde; salgının etkisinin azalması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldi” dedi.

“Maalesef ki servislerimizde tekrar yatışlar başlamış ve bu yoğun bakıma da yansımıştır”
Ülke ve Denizli genelinde vakalarda artış yaşandığını ve bunun ise yoğun bakımlara yansıdığını anlatan Öztürk, “Son günlerde ülkemizde ve ilimizde vaka sayısının arttığını görmekteyiz. Vaka sayısı artış oranı her ne kadar aynı oranda yatışa yansımasa da hiç yatan hastamız olmayan uzunca bir dönemin ardından maalesef ki servislerimizde tekrar yatışlar başlamış ve bu yoğun bakıma da yansımıştır. Sayın Sağlık Bakanımızın son açıklamasında belirttiği gibi; ülkemizde vaka sayısı artışı tedbirlere ve aşıya önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları önemlidir. Unutulmamalı ki korona virüs ile mücadelemizde en önemli silahımız aşıdır” diye konuştu.

“Hatırlatma dozu açılan tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz”
Denizli Devlet Hastanesi aşı polikliniklerinde hatırlatma doz aşısını yaptıran Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli’de aşı çalışmalarının devam ettiğini belirterek hala hiç aşı yaptırmayan veya hatırlatma dozu açılmış olan tüm vatandaşlara aşı çağrısında bulundu ve şunları söyledi:
“İlimizde Kamu, Üniversite ve Özel Hastaneler ile Aile Sağlığı Merkezlerimizde aşı hizmetlerimiz devam ediyor. Bunların yanında mobil aşı ekiplerimizce nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, yine engelli ya da yaşlı olup bir sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımız için merkez ve ilçelerimizde aşı faaliyetlerimiz devam etmektedir. Geçtiğimiz Kurban Bayramında da 60 gün içerisinde Covid19 geçirmiş kişiler hariç son aşı dozu üzerinden 6 ay geçmiş 12 yaş üstü kişilere aşı tanımlaması yapıldı. Ben de tanımlama yapılır yapılmaz hatırlatma dozumu yaptırdım. Aşı tanımlanmış vatandaşlarımızın da hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kritik, riskli grupların aşıyı ihmal etmemelerini vurgulayarak vatandaşlarımızın Alo 182 hattını arayarak ya da MHRS web/mobil uygulamalarından randevu alıp hastanelerimizde ya da Aile Sağlığı Merkezlerimizde aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Ülkemizde Sinovac, Biontech aşıları ve yerli aşımız olan TURKOVAC aşısı uygulanmaktadır. Bakanımızın açıkladığı gibi TURKOVAC oldukça etkili olup, vatandaşlarımız aşı da yerli aşımızı tercih edebilirler. Bugün aşıya gelen vatandaşlarımızda da gördüm ki yerli aşımız TURKOVAC’a yoğun bir ilgi var. Denizli’de tüm aşı stoklarımız yeterli, vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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