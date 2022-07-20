Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı (2)



KAYIP RAFET'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde önceki gün ortadan kaybolan iki arkadaştan Hakkı Bardan'ın sulama kanalında cansız bedenine ulaşılmasından sonra ekipler, Rafet Ergen için aramakurtarma çalışmasına yoğunlaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve Ergen'in ailesi ile yakınları da arama çalışmalarına destek veriyor. Jandarma, AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının aramakurtarma çalışmaları kanal ve çevresindeki geniş bir alanda sürdürülüyor. AFAD ekipleri hem karadan hem havadan dron ile arazide arama çalışmaları yürütürken, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın iz takip köpekleri ve komando bölüğü de ana sulama kanalı başta olmak üzere kanaletler ve kurutma kanalları boyunca arama çalışmaları yapıyor. (DHA)Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-07-20 18:44:24



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