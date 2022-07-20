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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rafet’i arama çalışmalarına destek için camiden anons yapıldı

İHA

Rafet’i arama çalışmalarına destek için camiden anons yapıldı

Denizli’de kendisinden 52 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet’in bulunabilmesi için mahalle camisinden yapılan anonsla vatandaşlardan destek istendi.

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan'ın (11) önceki gün saat 15.00'te kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında geçen 41 saat sonra, kayıp çocuklardan Hakkı Bardan’ın cansız bedenine sulama kanalı kapağında ulaşıldı. Hakkı Bardan’dan gelen acı haberin ardından kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkan 9 yaşındaki Rafet E.’nin bulunması için çalışmalar hızlandırıldı.

AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla aralıksız sürdürülen çalışmalarda 52 saat geride kaldı. Zaman zaman helikopter ve dronların da destek verdiği çalışmalar hem sulama kanalı hem de çocukların yaşadıkları alanın evresinde sürdürüldü. 3 kilometrelik sulama kanalında yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, akşam saatlerinde AFAD İl Müdürü Ali Ekiz başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Sulama kanındaki sona yaklaşılan çalışmaların daha sonra arazide yoğunlaştırılacağı belirtilirken, Kıralan Mahalle Camisinden yapılan anons ile vatandaşlardan çalışmalara destek vermesi istendi. Mahalle halkının göreve çağırıldığı o anonsta, “Mahalle halkına duyurulur. Kayıp olarak aranan Rafet E.'yi arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yardım etmek isteyen mahalle halkımızın çalışmaların yapıldığı bölgeye intikal etmeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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