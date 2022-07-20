Denizli'de kayıp Hakkı ve Rafet'in cansız bedenine ulaşıldı (3)

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RAFET'İN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde önceki gün ortadan kaybolan iki çocuktan Hakkı Bardan'dan sonra saat 20.00 sıralarında Rafet Ergen'in de cansız bedeni bulundu. Ergen'in sulama kanalının Kıralan Mahallesi girişine yakın yerde bulunan cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Çocukların aileleri acı haberlerle büyük üzüntü yaşadı. (DHA)Ramaza ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-07-20 20:26:17



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