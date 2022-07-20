11 yaşındaki Hakkı’nın ardından 9 yaşındaki Rafet’ten de acı haber geldi Minik Rafet’in cansız bedenine Hakkı’nın bulunduğu noktaya 2 kilometre uzaklıkta ulaşıldı

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Denizli’nin Çivril ilçesinde kaybolduktan sonra ölü bulunan 11 yaşındaki Hakkı Bardan’ın ardından 9 yaşındaki Rafet Ergen’den de acı haber geldi. Minik Rafet, 53 saat sonra sulama kanalı kenarındaki sazlıkların arasında ölü olarak bulundu.



Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet Ergen (9) ve Hakkı Bardan'ın (11) önceki gün saat 15.00'te kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında geçen 41 saat sonra, kayıp çocuklardan Hakkı Bardan’ın cansız bedenine sulama kanalı kapağında ulaşıldı. Suya girdikleri noktanın 300 metre ilerisindeki 13.’cü kapağa sıkışmış halde bulunan Hakkı Bardan’dan gelen acı haberin ardından arama çalışmalarının 53.’cü saatinde minik Rafet’ten de acı haber geldi.



Bulunabilmesi için camiden yardım anonsu yapıldıktan kısa bir süre sonra, Rafet Ergen’in cansız bedeninin bulunduğu haberi yakınlarını yıktı. Son anlarında sulama kanalına doğru yürüdüğü görülen Rafet’in cenazesine, Hakkı Bardan’ın ölü bulunduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan 15.’ci kapaktan ayrılan aktarma savağının kenarındaki sazlıkların arasında ulaşıldı. Çalışmalara katılan ekiplerin yanı sıra acılı aileler de bölgeye akın etti. Rafet’in cansız bedeninin çıkarılabilmesi için bölge güvenlik çemberine alındı.

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