Abdest bahanesiyle gelip camilerin muslukları çaldılar 2 camiden 65 bin TL değerindeki muslukları çalan şüpheliler JASAT’ın elinden kurtulamadı

Denizli’de abdest alma bahanesiyle geldikleri iki camiden 65 bin TL değerindeki muslukları çalan 2 şüpheli, JASAT’ın elinden kurtulamadı. Güvenlik kameralarına takılan şüpheliler, hurdacıya sattıkları musluklarla birlikte yakalandı.



Denizli’de Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen M.E. (33) ve C.Ö. (35), kamyonetle Honaz ilçesinde bulunan Gürlek Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Camisine geldi. Abdest alma bahanesiyle camiye giren şüphelilerden birisi gözcülük yaparken, diğeri ise özel üretim olan 60 bin TL değerindeki muslukları çalarak geldikleri araçla uzaklaştı. Cami cemaatinin abdest alması için kullanılan muslukların çalındığı ihbarı üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş bir çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, Denizli il merkezinde gözaltına aldı.



JASAT’ın dikkati tarihi camideki hırsızlık olayını aydınlattı

JASAT ekipleri, Gürlek OSB Camisinden çaldıkları değerli muslukları bir hurdacıya sattıklarını itiraf eden şüphelilerle birlikte iş yerine gitti. Hurdacıda bulunan tarihi musluklar, OSM Camisinden çalınan muslukları tespit eden JASAT ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Kurban Bayramının 2.’ci günü Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi’nde bulunan tarihi Dörtçeşme Camisinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili basında yer alan haberleri hatırlayan jandarmanın dedektifleri, emniyet ekipleriyle koordine kurarak faili meçhul bu olayı da aydınlatmış oldu.



Daha önce sadece 1 camiden hırsızlık yaptıklarını söyleyen M.E. ve C.Ö., bu olayı da kendilerini işlediğini kabul etmek zorunda kaldı. Her iki camiden yaklaşık 65 bin TL değerindeki muslukları çalan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



Cemaat mağdur oldu

Bayramda meydana gelen hırsızlık olayının cemaati mağdur ettiğini belirten tarihi Dörtçeşme Cami imam hatibi Veli Deligöz, camiye özgü bu muslukların daha sonra bir hayırsever tarafından normal musluklarla yenilendiğini hatırlattı. Tarihi muslukların geri gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Deligöz, “Bayramda çeşmelerin muslukları, hırsızlar tarafından çalındı. Bizler de durumu fark edince, ekiplere haber verdik. Jandarma Suç Araştırma ekipleri tarihi çeşmenin hem musluklarını hem de suçlularını buldu. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Camiden meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatan JASAT ekiplerine teşekkür eden Gürlek OSB Cami imam hatibi Ahmet Demirel ise “Görev yaptığım camide Kurban Bayramı’nın 2'nci gününde muslukların kırık olduğunu tespit ettik. Sonrasında jandarma ve JASAT ekiplerine haber verdik. İncelenen kamera kayıtlarında suçlarının tespit edildiği ve yakalandığı bize haber verildi. Bunun için jandarma ve JASAT ekiplerine teşekkür ediyoruz. Muslukların başlarını kırıp, kamu malına zarar verenlerin adil bir şekilde cezalarını çekmesini istiyoruz” dedi.

