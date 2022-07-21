Arkadaşı ile sulama kanalında boğulan Hakkı, toprağa verildi



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşüp, boğulduğu belirlenen 2 arkadaştan Hakkı Bardan'ın (11) cenazesi, toprağa verildi.

Kıralan Mahallesi'nde 18 Temmuz'da kaybolan Rafet Ergen (9) ile Hakkı Bardan'ı bulmak için arama-kurtarma ekipleri seferber oldu. Sulama kanalı çevresinde görülen 2 arkadaşı bulmak için bölgede yoğunlaşan ekipler, dün Hakkı Bardan'ın cesedine ulaştı. Ekipler, dün akşam saatlerinde ise Rafet Ergen'in cansız bedenini buldu. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Hakkı Bardan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Bardan'ın cenazesi, Kıralan Mahallesi'ne getirildi. Buradaki namaza baba Duran Bardan, dede Hakkı Bardan ve aile yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever de katıldı. Namazın ardından Bardan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Rafet Ergen'in cenazesi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsi sonrası Kıralan Mahallesi'nde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çivril Ramazan ÇETİN

2022-07-21 13:01:18



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