Kanalda cansız bedeni bulunan Hakkı son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde kanalda cansız bedenleri bulunan çocuklardan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.



Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet Ergen (9) ve Hakkı Bardan'ın (11) kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında 41 saat sonra Hakkı Bardan’ın, 53 saat sonra ise Rafet Ergen’in cansız bedenlerine ulaşıldı.



Otopsi işlemleri için cansız bedenler Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Burada işlemi tamamlanan Hakkı Bardan, yakınları tarafından evlerine getirildi. Alınan helalliğin ardından Kıralan Mahallesi’nde cenaze namazı kılınan Bardan, gözyaşları içinde toprağa verildi. Aile ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, cenazeye Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Öte yandan olayda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Rafet Ergen’in ise otopsi işlemlerinin tamamlanması ardından öğleden sonra toprağa verileceği öğrenildi.

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