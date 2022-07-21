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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli Kayak Merkezi, yatırım yapmak isteyen turizmcileri bekliyor

İHA

Denizli Kayak Merkezi, yatırım yapmak isteyen turizmcileri bekliyor

Denizli’de kış sezonu yurt içi ve yurt dışından turist akınına uğrayan Denizli Kayak Merkezi’nde bulunan yaklaşık 26 bin metrekare hazine arazisi 300 yataklı 3, 4 veya 5 yıldızlı otel yapılmak üzere turizm yatırımcılarına tahsis edilecek. Vatandaşların bölgedeki yoğun konaklama talebi üzerine alınan kararı paylaşan Başkan Zolan, turizm yatırımcılarına çağrıda bulunarak bu fırsatı kaçırmamalarını istedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu 2022/1, 18 Temmuz 2022 tarih 31896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararla Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Pamukkale’nin ardından kentin ikinci beyaz cenneti olma özelliği taşıyan Denizli Kayak Merkezi bölgesindeki kamu arazisi turizm yatırımcılarına tahsis edilecek. Karar, kayak sezonlarında yurt içi ve yurt dışından turist akınına uğrayan Denizli Kayak Merkezi’nde vatandaşların yoğun konaklama talebi üzerine alındı. Buna göre Denizli Tavas Bozdağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde bulunan yaklaşık 26 bin metrekarelik hazine arazisi; 300 yataklı 3,4 veya 5 yıldızlı otel yapılmak üzere yerli ve yabancı yatırımcılara tahsis edilecek. İlgili ihale şartnamesine ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın www.ktb.gov.tr adresinden 21 Temmuz’dan itibaren erişilebilecek. 27 Temmuz’dan itibaren de ilgili şartname Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden (DÖSİMM) alınabilecek. Müracaatlar 19 Ağustos 2022’de son bulacak.

Ege’nin Kayak Merkezi
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, müjdeyi paylaşarak, turizmcilere otel yatırımı çağrısında bulundu. Ege’nin Kayak Merkezi’nin Pamukkale’nin ardından şehrin ikinci beyaz cenneti olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, bölgede konaklama konusunda yoğun bir talep söz konusu olduğunu kaydederek işadamlarının bu fırsatı kaçırmamasını söyledi. İlk oteli yapacak yatırımcının büyük avantaj sağlayacağını ifade eden Başkan Zolan, Denizli Kayak Merkezi’nde kayak sezonunun çok uzun sürdüğüne dikkati çekerek, bunun da otel yatırımı için büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak merkezin ulaşım sorununu çözdüklerini, tesisisin yol kalitesiyle de dünya standartlarını yakaladığını kaydeden Başkan Zolan, “Ayrıca burada yeni bir sosyal tesis yapıyoruz. İnşallah otel yatırımı ile tüm bu güzellikler taçlanacak. Şimdiden şehrimize, insanımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Bölgede ender rastlanan kar kalitesine dikkati çeken Başkan Zolan, Alplere özgü kar kalitesinin de kayak ve snowboard yapmak için çok uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Dünya standartlarında hizmet veriyor
Denizli Kayak Merkezi, kent merkezine 75 km uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi sınırları içinde bulunan 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunuyor. Dünya standartlarında hizmet veren tesiste toplam 13 kilometre uzunluğunda 9 adet pist yer alıyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı ve pistleri barındıran tesiste saate 2 bin 500 kişiyi taşıyabilecek kapasitede 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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