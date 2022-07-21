Arkadaşı ile sulama kanalında boğulan Hakkı, toprağa verildi (2)

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



RAFET DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşüp, boğulduğu belirlenen 2 arkadaştan Rafet Ergen'in (9) cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Ergen'in cenazesi ailesini yaşadığı Kırlan Mahallesi'ne getirildi. Ergen için Kırlan Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ergen'in babası Hüseyin Ergen ile yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever de katıldı. Kılınan namazın ardından Ergen'in cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Ramazan ÇETİN

2022-07-21 16:32:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.