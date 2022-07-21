Arkadaşı ile sulama kanalında boğulan Hakkı, toprağa verildi (2)

RAFET DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşüp, boğulduğu belirlenen 2 arkadaştan Rafet Ergen'in (9) cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Ergen'in cenazesi ailesini yaşadığı Kırlan Mahallesi'ne getirildi. Ergen için Kırlan Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ergen'in babası Hüseyin Ergen ile yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever de katıldı. Kılınan namazın ardından Ergen'in cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Ramazan ÇETİN
2022-07-21 16:32:40
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