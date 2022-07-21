Camilerden, 'abdest alma' bahanesiyle musluk çalan 2 şüpheli yakalandı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, abdest alma bahanesiyle girdikleri 1'i tarihi, 2 caminin şadırvan ve tuvaletlerinden çaldıkları muslukları hurdacıya satmaya çalışan M.E. (34) ile C.Ö. (35), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Şüphelilerin, söktükleri muslukları poşette götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Honaz ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Camisi ve Saraylar Mahallesi'ndeki tarihi Dörtçeşme Camisi'nden musluk çalınmasıyla ilgili şüphelilerin belirlenmesi için Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. İki camide de güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT, muslukları söküp çalan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kayıtlarda camilere girenlerden birinin gözcülük yaptığı, diğerinin ise söktüğü muslukları koyduğu poşetle çıktığı anlar yer alıyor.

HURDACIYA SATACAKLARDI

Şüphelilerin camilere abdest alma bahanesiyle geldiği ve kimsenin olmadığı sırada şadırvanlar ve tuvaletlerdeki muslukları söküp çaldıkları belirlendi. Şüpheliler M.E. ile C.Ö., Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekibi tarafından 2 camiden çaldığı muslukları hurdacıya satarken suçüstü yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Camisi imamı Ahmet Demirel ve Dörtçeşme Camisi imamı Veli Deligöz, JASAT'ın musluk hırsızlarını tespit edip yakaladığını, çalınan muslukları da bulduklarını söyleyip, ekiplere teşekkür etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-07-21 17:53:03



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