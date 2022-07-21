DENİB Akademi’den bilgilendirme toplantısı

DENİB Akademi, “EAC Gümrük Birliği Sertifikası * Ukrayna UKRSEPRO Deklarasyon Bilgilendirme Toplantısı” 21 Temmuz 2022 tarihinde Denizli İhracatçılar Birliği’nde düzenledi.



Eğitim programında; EAC Gümrük Birliği Sertifikası, EAC Gümrük Birliği Deklarasyon, Sertifika içeriği olan Alıcı (zayavitel) firmanın önemi, CE standardı taşıyan EAC belgesinin dolaşım hakları, EAC belgesinin inspeksiyon kontrolleri, Avrasya Toprakları: Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Avrasya Gümrüklerinde Yaşanan Sıkıntılar, Ukrayna UKRSepro Deklarasyon, UKRSEPRO belgesinin yeni yapılandırılması gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Bilgilendirme toplantısı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından sorucevap bölümüyle devam etti.



DENİB Akademi Eğitimlerine, 28 Temmuz 2022 tarihinde online olarak düzenlenecek olan “Uluslararası Ticaret’te Fiyatlandırma, Fiyat Teklifi Hazırlama Eğitimi” ile devam edecek.

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