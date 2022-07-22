Denizli’ye memba kalitesinde içme suyu Denizli’de 19 yerleşim yerinin 2050’ye kadar olan su ihtiyacı karşılanacak

– Denizli’de 2017 yılında hizmete alınan Akbaş Barajı ve Pınarbaşı kaynağından alınacak memba kalitesindeki suyla 19 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar olan içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacak.



Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.



Bakanlığın bu çalışmaları çerçevesinde devam eden “Denizli İçme Suyu” projesiyle Denizli’ye uygun kalite standartlarında arıtılmış içme suyu verilecek. Denizli il merkezindeki bazı bölgelerin yanı sıra Honaz ilçesine bağlı Kaklık, Menteşe, Dereçiftlik, Aşağıdere, Karateke, Emirazizli, Ovacık, Gürleyik, Kocabaş, Kızılyer, Salihağa, Ahmetli, Üzerlik, Tosunlar, Sığma, Şamlı ve Mahmutlu mahalleleri olmak üzere toplam 19 adet yerleşim yerine 2017 yılında hizmete alınan Akbaş Barajı ve Pınarbaşı kaynağından alınacak su ile 2050 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacak.



66,5 kilometrelik “Denizli İçme Suyu İsale Hattı” projesi çalışmalarında 57 kilometrelik bölüm tamamlandı. Bugün itibariyle içme suyu isale hattı çalışmalarında yüzde 70, “Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi” projesinde ise yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlandı. Projenin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların aralıksız olarak devam etmekte olduğu bildirildi.

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