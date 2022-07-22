Bel kayması sosyal hayatı olumsuz yönde etkiliyor

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu, sosyal hayatı olumsuz etkileyen önemli ağrılı hastalıklardan birisi olan bel kaymasının doğru yöntemlerle tedavi edilebildiğini belirtti.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu toplumda çok sık görülen bel kaymasının sosyal hayatı etkileyen ağrılı hastalıklardan bir tanesi olduğunu belirtti. Bu rahatsızlıktan kurtulmak için doğru tedavi yöntemlerinin uygulanması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu, “Üstte bulunan omurganın, altta yer alan omurganın üzerinden öne ya da arkaya doğru kaymasına ‘bel kayması’ diyoruz. Bu rahatsızlık tıp dilinde spondilolistezis, halk dilinde ise bel kayması olarak biliniyor. Bel kaymasının nedenleri ise birçok sebepten dolayı ortaya çıkabiliyor, bel ağrısı, ayaklarda uyuşma, ayaklarda karıncalanma, ayağa kalkmakta zorlanma ve yürüyüş bozukluğu gibi.” dedi.



“Felce kadar gidebiliyor”

Her hastada bel kayması oranının farklı olabildiğinin altını çizen Op. Dr. İbrahimoğlu, “Bel kayması 4 dereceden oluşuyor. Birinci derece bel kaymaları yüzde 0 25’e kadar olan kaymalardır, genellikle bunların tedavisinde uygun gördüğümüz yöntemler istirahat, ağrı kesicilerdir. Yüzde 25 ila 50’ye kadar olan kaymalar da ikinci derece kaymalar olarak değerlendirilir. Ve bu ikinci derece kaymalarda cerrahi müdahale yapılması gerekmektedir. Yüzde 50 75 ve yüzde 75 100 oranlarındaki bel kaymalarında yani üçüncü ve dördüncü derece kaymalarda ise hastaların felç olabilme durumu söz konusu olduğu için hemen cerrahi müdahale yapılması gerekmektedir” diye konuştu.



“Doğru tedavi önemli”

Kişinin sosyal yaşamını olumsuz etkileyen bel kaymasının doğru yöntemlerle tedavi edilebildiğini kaydeden Op. Dr. İbrahimoğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Hasta bel ağrısı şikayeti ile başvurduğunda öncelikle öyküsünü dinliyoruz, ardından fizik muayenesini yapıyoruz. Hastanın öyküsünü ve fiziki muayenesini değerlendirerek gerekli gördüğümüz zaman MR, tomografi gibi ek tetkikler istiyoruz. Bütün değerlendirmeler sonucunda hasta da bel kayması mevcut ise bel kaymasının derecesine göre doğru tedavi yöntemlerini uyguluyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.