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Ellerini bırakıp motorun üzerinde yatarak gitti Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı

İHA

Ellerini bırakıp motorun üzerinde yatarak gitti Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı

Denizli’de 100 kilometre hızla ilerleyen motosikletin üzerinde ellerini bırakıp yatarak giden trafik magandası, anayolda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde kayda alınan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Arkadaşıyla beraber motosikletlerini alarak trafiğin aktığı anayola çıkan genç, yaptığı akrobasi hareketleri kayıt altına aldırttı. Ellerini bırakarak 100 kilometre hızdaki motosikletin üzerine yatan genç, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Farklı farklı motorlarla hareketlerini sergileyen genç, hem düz hem de arkaya doğru uzandığını görüntülerini sosyal medyasında paylaştı. Kendi ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan genç, sosyal medyada tepki gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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