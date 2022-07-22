Merkezefendi'de Aktaş'ın ekibi tamam

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DENİZLİ, (DHA) - Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş'ın yardımcıları belli oldu. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi takımlarından OGM Ormaspor'da başantrenör olarak çalışan Volkan Başaran ile Samsunspor'da görev alan Eren Oktay, Denizli temsilcisinde yardımcı antrenör olarak çalışacak. Merkezefendi'de takım menajerliğine ise Akhisar Belediye Basket'ten Ömer Halat getirildi. Sezon sonunda Aktaş'ın yardımcı ekibiyle yollar ayrılmıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2022-07-22 10:43:21



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