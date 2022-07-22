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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acıpayamlılarla kucaklaşan Başkan Zolan, gençlerle futbol oynadı

İHA

Acıpayamlılarla kucaklaşan Başkan Zolan, gençlerle futbol oynadı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam ilçesinde hayata geçirdikleri yatırımları inceleyerek vatandaşlarla kucaklaştı. Halı sahada gençlerle futbol oynayan Başkan Osman Zolan, ilçe merkezinde başladıkları asfalt yenileme çalışmalarını inceledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin Acıpayam ilçesinde hayata geçirdiği yatırım ve hizmetler ile Acıpayam ilçe merkezinde başladıkları üst yapı yenileme çalışmalarını inceledi, vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan’a Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, mahalle muhtarları ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak Acıpayam ilçesinin Ucarı Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Zolan, burada vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ederek dertlerini dinledi. Denizli Büyükşehir Belediyesince Ucarı Mahallesi’nde inşa edilen halı sahayı inceleyen Başkan Zolan ve beraberindekiler burada bir süre çocuklarla futbol oynayarak heyecanlarına ortak oldu. Gençler için çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ettiklerini anlatan Başkan Zolan, “Gençler bizim geleceğimiz, gençlerimizin donanımlarını artırmak ve yeteneklerini ortaya çıkmasını sağlamak adına birçok yatırım yapıp, projeleri hayata geçirmemiz gerekiyordu. Denizli, Büyükşehir statüsüne kavuştuktan sonra 616 mahallede ve şehir merkezimiz başta olmak üzere her alanda gençlerimizin spor yapmaları adına tesis kazandırma anlamında birçok çalışmalar yaptık. Şu anda 21 ayrı branşta ücretsiz spor kursları veriyoruz. Bu kurslarla ilgili tesislerin inşaatını tamamladık. Yeni ihtiyaç olanları da yapmaya devam ederek yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

“100’e yakın halı saha inşa ettik”
Gençlerin başta spor, kültür ve sanat alanlarında donanımlarının artması ve yeteneklerinin keşfedilmesi adına pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, Genç Denizli projesi ile gençlere imkan sağlamaya devam ettiklerini kaydetti. Başkan Zolan, “Gençlerimize imkan sağlamak gerekiyor, ‘şunu yapma, bunu yapma’ diye yasaklarla karşılarına çıkmak anlamlı olmuyor. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi sağlıklı bir şekilde yetişmelerine imkan sağlamak, nitelikli bir şekilde yetişmelerine vesile olmak gerekiyor. Büyükşehir statüsüne kavuştuktan sonra yaptığımız en büyük projelerden birisi Denizli’mizde 100’e yakın halı saha inşa ettik. Birçok mahallemizde yaptığımız halı sahalar ile çocuklarımız sokak ortalarında, trafiğin içerisinde hayati anlamda riske girmesini önlemek adına hem konforlu, hem de dünya ülkelerinin standartlarının daha üstünde tesisler inşa ettik. Gençlerimizin daha güzele ve başarıya ulaşmaları için imkanlar sunmak için gayret ediyoruz” dedi.

Esnaf ziyareti yaptı, asfalt yenileme çalışmalarını inceledi
Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin Acıpayam ilçe merkezinde sıcak asfalt ve modern kaldırım inşa çalışmalarına başladığı Huzur Bulvarı ve Namık Kemal Caddesi'nde incelemelerde bulundu. İlçe esnafıyla bir süre sohbet ederek vatandaşların dertlerini dinleyen Başkan Zolan, burada kaldırım taşı döşeme çalışmalarına eşlik ederek, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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