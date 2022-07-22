Uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan dört şüpheliden biri tutuklandı.



Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yenicekent ve Oğuz mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda M.M., H.K., E.Y. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, kenevir bitkisi, 150 kilogram şarap, kubar esrar ve iki adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.



İfade işlemleri ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden biri olan M.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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