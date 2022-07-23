Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ormana ulaşamadan söndürüldü

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Denizli'nin Çal ilçesinde boş arazideki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, zamanında müdahale sayesinde ormana sıçramadan söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesi mezarlık mevkinde bulunan boş arazide, kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Kuru otların tutuşarak yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarmaya haber etti. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına hemen müdahale etti.



Ekiplerin erken müdahalesi sonucu alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 25 dekarlık alan ise zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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