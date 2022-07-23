Çameli tarımı ve doğal yaşama can suyu olacak göledin temeli atıldı

Denizli’nin Çameli ilçesinde tarıma ve doğal yaşama önemli katkı sağlaması beklenen Güzelyurt Göledin temeli dualarla atıldı. Gölette depolanacak 157 bin metreküp su sayesinde hem hayvanların içme suyu karşılanacak hem de 400 dekar arazi sulanabilecek.



Ülke hayvancılığının önemli bir bölümünü oluşturan mera hayvancılığında, hayvanlara içme suyu sağlamak amacıyla Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerine gereksinim duyuluyor. Bu çerçevede Denizli'de hayata geçirilen projelerden önemli bir tanesi olan Güzelyurt HİS Göledinin temeli törenle atıldı. Gerçekleşen törene Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve ilçe protokolünün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.



“Bölgeye hayat verecek”

Bölge için hayati önem taşıyan projenin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İmamlar Göledinin tamamlanmasından sonra temeli atılan Güzelyurt Göledinin de mahallenin geleceğini şekillendireceğini söyledi. Gölet sayesinde tarımsal faaliyetler ve hayvancılık anlamında gelişme kaydedeceğini belirten Arslan, “Yapılan göletler bölgenin ekonomik yapısını değiştirdiği gibi tarımsal değişikliğin yapılmasına neden olacak. Gölette depolanacak 157 bin metreküp su ile hayvan içme suyu karşılanacak ve 400 dekar arazi sulanabilecek. Bölgemize büyük katkı sağlayan gölet çalışmaları için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederim. Projemiz ilçemize ve Güzelyurt Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

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