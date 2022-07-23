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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirin örnek projesi Tarla Günü ile kutlandı

İHA

Büyükşehirin örnek projesi Tarla Günü ile kutlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin başarıyla sürdürdüğü “Salkım Güvesi İle Biyoteknik Mücadele Projesi” Tarla Günü ile kutlandı. Denizli’de toplamda 1500 dekar alanda destek verdikleri proje ile daha ekonomik, sağlıklı ve ekolojik ürün elde edildiğini vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesinin 50’yi aşkın kalemde üreticiye destek olduğunu açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilk olarak Buldan ilçesinin Doğan Mahallesi’ndeki üzüm üreticilerine yönelik başlattığı ve 2 yıldır büyük bir başarıyla sürdürdüğü “Salkım Güvesi İle Biyoteknik Mücadele Projesi” Tarla Günü etkinliği ile kutlandı. Doğan Mahallesi’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yenicekent, Doğan, Hasanbeyler ve Kurudere mahalle muhtarlarının harmandalı ve zeybek oyunu ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Çınar bağcıların korkulu rüyası olan salkım güvesine karşı Denizli Büyükşehir Belediyesinin feromon yayıcı tel desteğiyle çok ciddi mücadele verildiğini anlattı. Yaptıkları her projede yanlarında olan Başkan Zolan’a teşekkür eden Çınar, haşerelere karşı kimyasal ilaç yerine yapılan biyoteknik mücadelenin önemine değindi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tekstili, tarihi değerleri, kendine özgü coğrafyası ve tarımsal ürünleri ile Buldan ilçesinin birçok güzelliği barındırdığına dikkati çekti. Hayatın devamı için üretimin çok önemli olduğunu belirten Başkan Zolan, “Bunun için kaliteli, sağlıklı, aranan ve pazarı olan ürünlerin üretimini yapmak gerekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de birçok projemiz ile tarımsal üretime destek oluyoruz. Bunlar asli görevimiz değil ama bu şehre hizmet ediyorsak, üretim açısından insanlarımızın önünü açmak ve güzel örneklerle seferber olmamız gerektiğini düşündük” dedi.

“50’yi aşkın kalemde çiftçimize destek oluyoruz”
Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin 4 bir tarafında verdiği ceviz fidanı, elma sirkesi, yağlık ayçiçeği tohumu, silajlık mısır tohumu, damızlık koç ve teke desteği, tarımsal sulama borusu, tarımsal alet ve makina desteklerini anlatan Başkan Zolan, 50’yi aşkın kalemde çiftçi ve üreticiye destek verdiklerini kaydetti. Ürün kaybının önlenmesi, kaliteli ve sağlıklı ürün için kimyasal ilaç yerine biyoteknik mücadelenin önemine değinerek, Doğanköy’de 17 çiftçi ile başladıkları salkım güvesine karşı feromon yayıcı tel desteğinin bugün 35 çiftçiye ulaştığını anlatan Başkan Zolan, “Doğanköy’de toplamda 611 dekarda bu uygulamayı yapıyoruz. Sarayköy ilçemizin Tepeköy Mahallesi’nde ise 900 dekar olmak üzere kent genelinde 1500 dekarlık alandaki üzüm bağında zararlılara karşı biyoteknik mücadeleye destek veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin ufkunu açan bu çalışmayı Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte hayata geçirdik” dedi.

“Birlikte yaptık”
Başkan Osman Zolan, konuşmasına şöyle devam etti;
“Büyükşehir ile birlikte 2014’de yola çıktığımızda ‘Kent merkezinde ne varsa tüm mahallerimizde de o olacak, tüm vatandaşlarımız aynı kalitede ve standartta hizmet alacak’ dedik. Çok büyük söz verdik ama tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin verdiği destek bu işleri yapmamızı kolaylaştırıyor. Bugüne kadar ne yaptıysak, birlikte yaptık. Ürününüz bereketli, hasadınız güzel olsun. Yarınımız bugünden daha güzel olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle zararlılara karşı feromon yayıcı tel desteği verilen üzüm bağında incelemede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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