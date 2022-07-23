Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Berkay Coguplugil (22), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde meydana geldi. Berkay Coguplugil´in kontrolünü yitirdiği 20 AGS 511 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Coguplugil yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Coguplugil, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Berkay Coguplugil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çal Ramazan ÇETİN
2022-07-23 13:13:26
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