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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli basını Honaz'da buluştu

İHA

Denizli basını Honaz'da buluştu

Honaz Belediyesi, Denizli Gazeteciler Cemiyeti önderliğinde düzenlenen ilçe gezisine ev sahipliği yaptı.

Gün boyu devam eden geziye katılan gazeteciler Honaz’ın tarihi, kültürel ve turistik mahalle ve bölgeleri ile belediyenin gerçekleştirdiği projeleri yerinde ziyaret etti. Gezi programı Kaklık Mağarasında son buldu.


Honaz Belediyesi ve Denizli Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde gerçekleştirilen ilçe gezisi yapılan kahvaltı ile başladı. Ardından Sultan II. Murad Camii, Kapalı Pazaryeri, Sosyal Yaşam Merkezi, Yerel Tohum Merkezi, Domates Tarlası ve Gündüz Bakımevi ziyareti ile sürdü. Karaçay Mahallesi ziyaretinde basın mensupları vatandaşlar ile serin havada çay içerek sohbet ettiler. Gezinin son kısmında ise Saklıgöl ve Kaklık Mağarası ziyaret edildi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mesut Güler, gazetecilerin görev yaptığı ili daha iyi tanımaları için ilçe gezileri düzenlendiğini söyledi. Güler ‘İl merkezimiz gibi ilçelerimizde tarihi turistlik ve doğal güzelliklere sahip bölgeler var. Denizli’de görev yapan meslektaşlarımızın bu güzellikleri görmeleri, yaşadıkları şehri ilçeleriyle daha iyi tanımalarını istiyoruz. Bugün de Honaz’dayız. Daha önce buralara gelmeyen meslektaşlarımız içinde değerli bir etkinlik oldu. Bizleri ağırlayan Honaz Belediye Başkanı Sayın Yüksel Kepenek’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.’ dedi.

"Herkesi kiraz diyarı Honaz'a davet ediyoruz"
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise “Basın mensuplarını ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Gün boyu devam eden gezimizde ilçemizin tarihi turistlik ve doğal güzelliğe sahip bölgelerini ve mahallelerini ziyaret ettik. Bununla birlikte belediyemizin hizmete koyduğu Gündüz Bakımevi, Kapalı Pazaryeri, Sosyal Yaşam Merkezi, Yerel Tohum Merkezi, Domates Tarlamız ile inşaatları süren sosyal tesis projelerimizi de yerinde tanıtma imkânı bulduk. Honaz görülmesi gereken ilçelerden biri. Koruma altındaki Saklıgöl doğa tutkunları ve günübirlik geziler için bulunmaz parkurlara sahip. Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522’de ki Rodos seferinde Cuma Namazı kıldığı ve bölgemizde kalan ender Osmanlı eserlerinden olan Sultan II. Murad Camiini gezdik. Yazın sıcak günlerinde serin havası ile bizleri karşılayan Karaçay Mahallemizde misafirlerimiz ve vatandaşlarımız ile içilen çaylar eşliğinde sohbet ettik. Gezimizin son durağında ise yerli ve yabancı turistlerimizin uğrak yeri olan Kaklık Mağaramızı gezdik. 2 milyona dayanan yaşı ile misafirlerimizi karşılayan bu önemli turistik alanı Belediye olarak yeniden düzenledik ve ziyaretçilerin hizmetine sunduk. Ben gezimize katılan değerli basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Honazımızın tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflayıp ilçe tanıtımına katkı sunmak için gösterdikleri çaba için müteşekkirim. Kiraz diyarı olarak bilinen ilçemize herkesi davet ediyoruz. Honaz yılın her mevsimi ayrı güzel. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesi ile düzenlediğimiz bu gibi etkinliklerin ileriki tarihlerde de süreceğini ifade ediyor, tüm gazetecilerimizin bu önemli günlerini kutluyorum.’ diye konuştu.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Honaz’da keyifli zamanlar geçirdiklerini, etkinliği düzenleyen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve DGC Başkan’ı Muhammet Karaçay başta olmak üzere Başkan Yardımcısı Mesut Güler’e ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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