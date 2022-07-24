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Plasenta previa hastası anne; “Denizli’ye bu hastaneyi kazandırdıkları için Tekden ailesine teşekkür ederiz”

İHA

Plasenta previa hastası anne; “Denizli’ye bu hastaneyi kazandırdıkları için Tekden ailesine teşekkür ederiz”

Uşak’ta Plesenta plevia komplikasyonu gelişen 26 haftalık hamile anne adayı, araştırmaları sonucu Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne müracaat etti. 30 haftalıkken oğlunu kucağına alan anne, “Denizli’ye bu hastaneyi kazandırdıkları için Tekden ailesine teşekkür ederiz” dedi.

Uşak’ta yaşayan Döne Özkan’da, hamileliğinin 26’ıncı haftasında Plesenta plevia komplikasyonu gelişti. Araştırmaları sonucu Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Hayrettin Güler ile irtibata geçen anne adayı, Denizli Tekden Hastanesi’nin uzman ekibi tarafından titizlikle yürütülen 1 aylık takip sonucu 30 haftalığa ulaşan ve Aybars ismi verilen erkek bebeğini kucağına aldı.

“Biz bu süreci Tekden Hastanesi sayesinde sağlıklı bir şekilde atlattık”
Yaşadığı endişeli hamilelik sürecini anlatan çiçeği burnunda anne Döne Özkan, “Hamileliğim hep kanamalı, sancılı geçiyordu. Rutin kontrolde plasenta previa komplikasyonu geliştiğini öğrendik. Bu rahatsızlıktan dolayı bize tam teşekküllü bir hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler. Biz de araştırdık ve tavsiye üzerine Uşak’tan Denizli Tekden Hastanesi’ne geldik. Burada Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Hayrettin Güler hocamız bize durumu anlattı. Geldiğimde 26 haftalıktı bebeğim ve takip etmemiz gerektiğini söyledi. Gerçekten çok ilgili ve güler yüzlü bir doktor. Tüm süreçte hep yanımızda oldu. Doğum yaptıktan sonra bebeğimizi yenidoğan yoğun bakıma aldılar. Yaklaşık 3 hafta burada kaldı. Bu süreçte de gerçekten hep yanımızdaydı hem doktorlar hem de hemşireler. Biz bu süreci Tekden Hastanesi sayesinde çok şükür sağlıklı bir şekilde atlattık. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hamileliğimin başından beri beni yalnız bırakmayan doktorum Hayrettin Güler’e, yenidoğan doktorumuz Doç. Dr. Osman Öztekin Bey’e, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Afra Karavelioğlu’na ve yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki çalışanlara çok teşekkür ederiz. Bebeğimizle ve bizimle gerçekten çok güzel ilgilendiler. Birçok hastane tecrübe ettik. Tekden Hastanesi gerçekten yönetiminden doktorlarına çok güzel bir hastane. Hastane yönetimine bu hastaneyi Denizli’ye kazandırdıkları için teşekkür ederiz” dedi.

“26 haftalıktan 30 haftalığa kadar bebeği ve anneyi tedaviye aldık”
Plasenta previa hastası olan bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hayrettin Güler, “Hastamız Döne Özkan, plasenta preview nedeniyle Uşak’tan hastanemize geldi. Bize geldiğinde yirmi altı buçuk haftalıktı. Bebek ağırlığı tahmini 900 gramdı. Buraya doğum ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi için gelmişti. İlk geldiğinde kanaması vardı. Kanamasını durdurabilmek için bir süre hastanede gözlem altına aldık. Kanaması azalınca sıkı takip altında taburcu ettik. Haftalık kontrollerle 33 haftaya kadar gelebildik. 33. Haftada kanamasının artması üzerine acilen doğuma aldık. 26 haftalıkken 900 gram ölçtüğümüz bebek, doğum haftasında 1600 gramdı. Yaklaşık 40 gün kadar yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yenidoğan uzmanımız Doç. Dr. Osman Öztekin ve hemşire arkadaşların sayesinde bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bebeğimize sağlıklı bir ömür dileriz” şeklinde konuştu.

“Plasenta previa da belirli risk faktörleri mevcuttur”
Plesenta plevia komplikasyonu hakkında bilgiler veren Op. Dr. Hayrettin Güler, “Bebeğin rahim ağzını ve doğum yolunu kapatması olarak bilinir. Bu durum annenin ve bebeğin hayatını ciddi anlamda tehlikeye atacak şekilde kanama riski taşıdığı için normal doğum olmasını engeller. Plasenta previa, yaklaşık olarak bin doğumun dördünde görülür. 20 haftadan sonra kanama ve sancı ile başvuran gebelerde bu hastalığın olma riski değerlendirilmeli ve tedavi ona göre belirlenmelidir. Bir önceki gebelikte yine plasenta previa olması, daha önce sezeryanla doğum yapmış olması, çoğul gebeliklerin olması, artan anne yaşı, sigara kullanımı ve daha önce düşük ya da kürtaj öyküsü plasenta previada risk faktörlerindendir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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