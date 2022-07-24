Denizli'nin Çivril ilçesinde yeşille mavinin buluşmasıyla adeta görsel şölen sunan ve kendisine hayran bırakan nilüferleriyle dünyaya ismini duyuran Işıklı Gölü, ziyaretçi akınına uğruyor.

Yaban hayatı ve biyoçeşitliliğinin yanı sıra 300 dönümlük alandaki nilüferlerin güzelliğiyle Işıklı Gölü doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Işıklı Gölü'nü fotoğrafçılar da ziyaret ediyor. 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'nde su kuşları, ender bulunan balık türleri ve yaban hayvanları bulunuyor.

Muhtar Atilla Savran, geçen yıl sadece bir günde 2 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, “Nilüferler bu yıl gayet iyi. Yalnız kış biraz sert geçtiği için nilüferler geç uyandı. Şu anda nilüferler iyi durumdalar. Nilüferler güneşin doğmasıyla 510 dakika içerisinde komple açılıyorlar. Nilüferler sabah 08.00’den akşam 20.00’e kadar açık oluyor. Öğleden sonra aşırı sıcak olduğu için kendilerini korumaya alıyorlar. Nilüferlerin açık halini vatandaşlarımız 10 saat rahat bir şekilde görebilir. Nilüferlerimiz zaten 60 yıldır var ve bunun sayesinde köylümüz çok ekmek yedi. Bizim köyümüzün arazisi biraz az olduğu için ziyarete açarak para kazanmaya karar verdik. Burada balıkçılıktan ziyade turistik ziyaretlerle ekmek yemeyi amaçladık. Biz nilüferlerimizin güzelliğini en iyi şekilde ziyaretçilere sergileyeceğiz. Bu tabiatı elimizden geldikçe koruyacağız. Nilüferlerin ziyaret edenler tarafından sosyal medyada paylaşılarak dünyada ve ülkemizde duyulmasıyla akın akın insanlar geliyor. Bu nilüferlerin Denizli’mize ve Çivril ilçesine de katkısı çok oldu. Geçen yıl sadece bir günde 2 bin misafir ağırladık. Bu yıl da aynı şekilde misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz” dedi.



“Turizm açısından önemli bir yer”

Vatandaşlara kayığıyla gölü gezdiren Uğur Akar, “Burası kendi memleketimiz olduğu için çok güzel. Gerçekten harika bir yer. Buraya gelen ziyaretçilerimiz Türkiye’de böyle güzel bir yer olmadığını söylüyor. Burada bulunan nilüferler ve doğal güzellikler çok etkileyici. Buranın doğal görüntüsü insanları hayran bırakıyor. Turizm açısından da çok önemli bir yer. Herkesin burayı ziyaret etmesini bekleriz” ifadelerini kullandı.



“Herkesin mutlaka burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum”

Gölü gezmeye gelen Halil İbrahim Tuncel, “Bu göle ilk defa geldim. Nilüferleri ilk defa burada görüyorum. Çivril ilçesi sürekli gelip gittiğim bir yer. Biz Işıklı Gölü'nü eskiden sadece sulama amaçlı kullanılan bir yer olarak biliyorduk. Tabii nilüferlerin açmasıyla insanların sürekli rağbet ettiğini görüyorduk. Ben burada bulunan üretici ve nilüfer gezisi yapan tanıdıklarımı ziyarete geldim. Böyle bir çıkıp göl üzerinde nilüferleri görelim dedik ve çok güzel bir gezinti oldu. Herkesin mutlaka burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum. Görsel olarak çiçeklerin açmasıyla manzara bir sanat eseri gibi görünüyor. İnsanların da buraya gelip kayıklara binerek fotoğraf çektirmesi güzel anılar ortaya çıkarıyor. Açıkçası güzel bir tur oluyor” dedi.

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