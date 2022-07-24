Denizlispor'da Bakkal memnun



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezona hazırlanan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, Burdur'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. 2022-2023 Sezonu için 25 Haziran'da top başı yapan Denizlispor, kendi tesislerindeki 20 günlük ilk etap kampın ardından, Burdur'daki 10 günlük kampını da tamamladı. Transfer yasağı bulunan takımda mevcut kadroyu koruduklarını belirten Mesut Bakkal, "Denizli'de 20 gün boyunca günde çift idmanla hazırlıklarımıza başladık. Daha sonra Burdur'da 10 gün yine yoğun bir tempoda çalıştık. Kamp yaptığımız tesisin imkanları, çalışmalarımızı istediğimiz gibi yapmamızı sağladı" dedi.

Burdur kampında hazırlık maçları yaparak futbolcuların son durumunu görme imkanı bulduklarını ifade eden teknik direktör Mesut Bakkal, "Yoğun idman programına rağmen oyuncularımın gösterdiği çalışma isteği ve performanslarından memnunum. Hazırlık maçlarında skor değil, mücadele ve oyun planımızı sahaya istediğimiz şekilde yansıtıp yansıtmadığımız bizim için önemliydi. Elbette eksiklerimiz var. Geride kalan günlerde bu eksiklerimizi gidermenin çalışmalarını yapacağız. Ligin ilk maçına mümkün olduğu kadar hazır gelmek istiyoruz. Genel olarak 1 aydır yaptığımız çalışmalardan memnun olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Yarın sabah idmanıyla kampı tamamlayacak olan yeşil-siyahlı ekipte futbolculara 2 gün izin verecek Mesut Bakkal, perşembe günü Denizli'de toplanarak çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Altaş Denizlispor, sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Pazar günü İzmir'de Göztepe, 3 Ağustos Çarşamba günü Fethiyespor ve 6 Ağustos Cumartesi günü Nazilli Belediyespor ile Denizli'de hazırlık maçı yapacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2022-07-24 16:11:33



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