Denizlispor'dan golsüz prova

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DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur kampını bugün tamamlayan Denizlispor, kamptaki son özel maçında Ukrayna ekibi FC Metalist Kharkiv ile golsüz berabere kaldı. Daha önce Bodrumspor'la oynadığı özel maçı 1-0 kaybeden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mesut Bakkal, takımının Metalis Kharkiv maçındaki performansından memnun kaldığını dile getirdi. Hazırlık müsabakalarında sonucu önemsemediklerini ifade eden Bakkal, "Verimli bir kamp dönemi geçirdik ve Burdur etabını tamamladık. Ligin başına kadar daha da hazır olacağız" dedi. Denizlispor, 31 Temmuz Pazar günü İzmir´de Göztepe ile hazırlık maçı oynayacak. Ege ekibi 3 Ağustos Çarşamba günü Fethiyespor ve 6 Ağustos Cumartesi günü Nazilli Belediyespor ile Denizli´de özel maçta karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2022-07-25 11:54:46



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