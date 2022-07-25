500 pehlivan er meydanında mücadele edecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliği ile yağlı pehlivan güreşleri düzenleyecek. 43’ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan, Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde mücadele edecek. Kırkpınar pehlivanlarını Denizli’de ağırlayacaklarını belirten Başkan Zolan ve Başkan Örki, ücretsiz organizasyona tüm hemşerilerini davet etti.



Denizli’de sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliği ile dev bir organizasyona daha imza atacak. Geleneksel spor dallarından biri olan yağlı pehlivan güreşleri “Denizli Yağlı Güreşleri” adıyla gerçekleştirilecek. 31 Temmuz 2022 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde (Albayrak Meydanı altı) saat 11.00’de başlayacak ve gün boyu devam edecek “Denizli Yağlı Güreşleri”ne Türkiye’nin önde gelen pehlivanları katılacak. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemer kazanan pehlivanlardan Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur VE Mustafa Taş’ın yanı sıra 500 pehlivan güreşçi şampiyon olabilmek için kıyasıyla mücadele edecek. Türk kültürünün en önemli geleneksel sporlarından biri olan yağlı güreş etkinliğine katılım ücretsiz olacak.



Başkan Zolan ve Başkan Örki’den davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 31 Temmuz 2022 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek “Denizli Yağlı Güreşleri” organizasyonuna tüm hemşehrilerini davet etti. Ata sporu olan yağlı güreşlerin Denizli’de gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğunu kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Katılımın ücretsiz olacağı bu güzel organizasyon için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Türkiye’nin en ünlü pehlivanları burada güreşecek, kol bağlayacak. Birbirinden rekabetçi güreşler olacak. Tüm hemşehrilerimi, güreşseverleri Türkiye’nin en iyi başpehlivanlarının kol bağlayacağı Denizli er meydanına davet ediyorum. Şehrimiz ve çevre illerden tüm güreş severleri Pazar günü şehrimize bekliyoruz” dedi.

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