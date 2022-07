Merkezefendi Belediyesinden ‘YKS Tercih Danışmanlığı' hizmeti

Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarı elde ederek üniversite tercihi yapmaya hak kazanan gençlere ‘YKS Tercih Danışmalık Hizmeti’ verilecek. Bu hizmet ile gençlerin üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapmalarına katkı sağlanacak.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Merkezefendi Belediyesi, gençlerin gelecekteki mesleklerini belirleyip, kariyerlerine yön verecekleri bu kritik süreçte üniversite adaylarını yalnız bırakmadı. Öğrencilerin tercihlerini doğru ve bilinçli şekilde yapmalarına destek olmak amacıyla Merkezefendi Belediyesi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliği çerçevesinde ücretsiz ‘YKS Tercih Danışmalık Hizmeti’ verilecek.



Uzmanların, hedeflerindeki üniversiteye gidebilmeleri için doğru tercih yapmalarında yardımcı olacağı hizmet, 27 Temmuz Çarşamba günü başlayıp 5 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek. Danışmanlık hizmeti, her gün saat 10.00 ile 18.00 arasında Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane’de verilecek.



“Gençlerimizin her zaman olduğu gibi yine yanındayız”

Merkezefendi’de eğitime her zaman öncelik verildiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak öğrencilerimizin, gençlerimizin her zaman olduğu gibi bu önemli tercih döneminde de yanlarındayız. Gençlerimizin üniversite seçimlerinde en doğru tercihi yapabilmeleri adına danışmanlık hizmetini bu sene de vereceğiz. Puan ve diğer sayısal sonuçlarla birlikte adayların ilgi alanları, eğitim için başka bir şehirde yaşamayı talep edip etmemeyi, yetenekli oldukları alanlar ve daha birçok etken konusunda uzmanlarımız gençlerimize yardımcı olacak. Gençlerimizin en doğru, en güzel şekilde yaşamaları için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

