Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın başlattığı ‘Çocuklar İçin Eğitim' projesi, 100'e yakın çocuğun katılımıyla devam ediyor.



Denizli’nin çeşitli bölgelerinden ocağa gelen minikler hem eğleniyorlar hem de Ülkü Ocaklarını tanıma imkanı buluyor. Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak düzenlediği “Çocuklar İçin Eğitim" projesi, çerçevesinde etkinliğe katılan 100 yakın minik, çeşitli oyunlar oynayarak unutulmaz anlar yaşadı. Etkinliğe katılan Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak ise miniklerin sorularını yanıtladı.



Çocuklar İçin Eğitim Projesi çerçevesinde ocağa gelen miniklere özel etkinlik yaptıklarını söyleyen Ülkü Ocakları Denizli İl Başkanı Özgür Solak, “Ocağa gelen çocuklarımızdan, gençlerimizden madde bağımlısı olmaz. Hırsız olmaz. Arsız olmaz. Vatan haini olmaz. Devlete düşman olmaz. Alpaslan, Fatih, Atatürk, Başbuğ olur. Adam olur. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Denizli İl Başkanlığı olarak, Asena Birimimizin düzenlediği “Çocuklar İçin Eğitim Projesi” çerçevesinde minik yavrularımızla ocağımızda bir araya gelip, çeşitli oyunlar oynayıp birlikte vakit geçiriyoruz. Haftada iki gün olmak üzere düzenli olarak yaptığımız etkinlik büyük ilgi görüyor. Hepinizin bildiği gibi Ülkü Ocakları bir Eğitim ve Kültür Vakfı’dır. Bizim önceliğimiz eğitim. Her yaşta, her alanda eğitimlerimiz devam ediyor. Böyle bir etkinliğe imza atan Asena birimi başkanımız Elif Ersay hanımefendi ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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