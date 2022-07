Denizli’de 1 haftada 100 kişi tutuklandı

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 120 farklı adres kontrol edildi. Denetimde 80 bin 167 kişi sorgulanırken, aranması olan 100 kişi ise tutuklandı.



Denizli’de 18 ile 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 120 farklı adres kontrol edildi, 3 apart yetkilisine 40 bin TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 80 bin 167 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde fuhuş yaptıkları tespit edilen toplam 4 kişiye 9 bin 368 TL idari para cezası uygulandı, 3 şahsa ise fuhşa teşvikten işlem yapıldı.



100 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 100 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 adet tabanca, 42 adet mermi, 1 adet av tüfeği, 1 adet altın bilezik, 2 adet trafo ünitesi, 3 adet yazıcı, 10 adet büro sandalyesi, 4 adet su sayacı, çalıntı musluklar ve buzdolabı ile hava basınç tankı ele geçirildi.

