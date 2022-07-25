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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesporlulardan 10 madalya

İHA

Pamukkale Belediyesporlulardan 10 madalya

Pamukkale Belediyesporlu sporcular hafta sonunda yapılan müsabakalardan 10 madalya ile ayrıldı. Sporcular haftayı 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

Pamukkale’de gençlerin spor yapmasına olanak sağlamak amacıyla kurulan Pamukkale Belediyespor Kulübü’nün sporcuları hafta sonunda ülkenin farklı illerinde yapılan şampiyonalarda boy gösterdi. Türkiye Halter Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonası, 2024 Temmuz tarihleri arasında Van'da gerçekleşti. Şampiyonaya, Türkiye'nin 42 ilinden 320 sporcu katıldı. Pamukkale Belediyespor kulübü sporcularından Mehmet Avcıl 102 kilogram kategorisinde koparmada 130 kilogram ve silkmede de 170 kilogram kaldırıp toplam 300 kilogramla Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Halil İbrahim Altıntaş ise 61 kilogram kategorisinde koparmada 105, silkmede 120 kilogram kaldırarak toplamda 225 kilogram ise Türkiye 3.sü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Pamukkale Belediyespor’un yağlı pehlivan güreşçisi Beytullah Sarı hafta sonunda iki ayrı er meydanında kol bağladı. Isparta 44. Uluborlu Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Beytullah Sarı Ayak boyunda 43 sporcu arasında rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Pamukkale Belediyespor’un diğer güreşçisi Yılmaz Bakan ise Küçük Orta boyda 64 sporcu arasından ikinci olmayı başardı. Antalya 24. Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Beytullah Sarı Ayak boyunda 67 sporcu arasından ikinci olurken, Teşvik 1 boyunda yarışan Ercan Bakan 57 sporcu arasından üçüncülüğü elde etti.

Madalya almayan sporcu yok
Pamukkale Belediyesporlu kick bokscular, hafta sonunda Denizli Ligi müsabakalarına çıktı.16 ilden 710 sporcunun katıldığı şampiyonada Pamukkale Belediyespor 4 sporcu ile yer aldı. Milli sporcu Ahmet Burak Canbeldek 84 kg Kick Light’da birinci olurken, kadın milli sporcu Nazife Güçlü 60 kg Kick Light kategorisinde altın madalya kazandı. 79 kg Low Kick’de dövüşen Görkem Duman, kategorisinde ikinci olurken 70 kg Low Kick kategorisinde mücadele eden Mehmet Eyüp Saka da ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylece Pamukkale Belediyesporlu sporcular hafta sonundaki müsabakalarda 4 altın, 4 gümüş ve 2 de bronz madalya ile toplam 10 madalya kazandı.

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