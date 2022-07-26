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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Er meydanı Denizli’de kuruluyor

İHA

Er meydanı Denizli’de kuruluyor

Denizli’de geçtiğimiz yıl Pamukkale Belediyesi tarafından organize edilen ve büyük beğeni toplayan meraklıların sabırsızlıkla beklediği Yağlı Güreşler, bu yıl 31 Temmuz’da Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde Denizli Yağlı Güreşleri adıyla düzenlenecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliği ile 43’ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivanın katılımıyla bu Pazar günü düzenlenecek olan güreşlerde heyecan had safhada olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Denizli’nin beklediği dev organizasyona sayılı günler kaldı. Ata sporu olarak kabul edilen yağlı güreşin en iyilerinin kıran kırana mücadele edeceği yağlı pehlivan güreşleri “Denizli Yağlı Güreşleri” adıyla, 31 Temmuz 2022 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde (Albayrak Meydanı altı) saat 11.00’de başlayacak ve gün boyu devam edecek.

En iyiler er meydanına çıkıyor
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz yıl ilkini düzenledikleri yağlı güreşlerin bu yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile dev bir organizasyona dönüştürdüklerini ifade ederek, “Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu yıl ki başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in de yer alacağı ‘Denizli Yağlı Güreşleri’ne İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mustafa Taş gibi 43’ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan katılacak” dedi.

Başkanlardan davet
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 31 Temmuz 2022 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek “Denizli Yağlı Güreşleri” organizasyonuna tüm hemşehrilerini davet etti. Geleneksel spor dallarından olan yağlı güreşi Denizli’de güreş severlerle buluşturacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ücretsiz olan dev organizasyona tüm Denizli halkını beklediklerini söylediler.

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