Denizli’nin mor bahçesinde lavanta hasadı yapıldı

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından dikilen lavantaların hasadı yapıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bugün özenle yetiştirdiğimiz bahçemizin gelecek dönemlerde daha gür yetişmesi için hasat işlemlerimizi tamamladık” dedi.



Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Yenişafak Mahallesi’ne kazandırılan lavanta bahçesinde bitkilerin hasadı yapıldı. Bu yıl baharın gelmesiyle birlikte bahçede gerekli temizlik ve bakımı yapıldıktan sonra 15 bin adet lavantanın hasadı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Toplanan lavantalar yağı çıkartıldıktan sonra şişelenecek ve Merkezefendi Lavanta Bahçesi’nin kokusunu taşıyacak.

Yaklaşık 35 dekarlık alandan oluşan ve ikinci kez hasadı yapılan Lavanta Bahçesi, Merkezefendi’ye renk katmaya ve seyir terasları, yürüyüş yolları, otopark alanı, salıncak, masa, televizyon ve resim çerçevesi gibi objelerle birlikte vatandaşa hizmet etmeye devam edecek.



“İlçemize görsel olarak büyük katkı sağlıyor”

Lavanta bahçesinin kokusu ve rengiyle Merkezefendi’yi değiştirdiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Lavantalarımız, ilçemize görsel olarak büyük katkı sağlıyor. Hem doğal güzellik hem de kurak toprakları üretime dönüştürmek için hayata geçirdiğimiz lavanta bahçemiz, ilçemizi güzelleştiriyor. Yaz boyunca ziyaretçilere açık tutulan ve hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği, bol bol fotoğraf çektirdikleri lavanta bahçemizde hasat yapıldı. Bugün özenle yetiştirdiğimiz bahçemizin gelecek dönemlerde daha gür yetişmesi için hasat işlemlerimizi tamamladık. İlçemizi daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.

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