Büyükşehir 5 bin öğrenciye 12,5 milyon lira öğrenim yardımı yapacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi her yıl düzenli olarak lise ve dengi okul düzeyinde eğitim alan öğrencilere verdiği öğrenim yardımını rekor düzeyde artırdı. Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde kent genelindeki 5 bin öğrenciye aylık 250 TL olmak üzere 10 ay boyunca toplamda 12,5 milyon TL öğrenim yardımı yapılacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplandı. Toplantıda gündemin 45’nci maddesinde yer alan Denizli il sınırları içerisinde ikamet eden lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilere, 20222023 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenim yardımı konusuna ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi görüşüldü. Her yıl lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik öğrenim yardımı yapan Denizli Büyükşehir Belediyesinin 20222023 eğitim öğretim döneminde yapacağı desteği rekor düzeyde artırdığı belirtildi. Buna göre yeni dönemde kent genelindeki 5 bin lise ve dengi okullarda eğitim alan öğrenciye aylık 250 TL olmak üzere 10 ay boyunca toplamda 12,5 milyon TL öğrenim yardımı yapılmasına karar verildi.



Destek yüzde 100’den fazla artırıldı

Söz konusu desteğin bugüne kadarki en büyük öğrenim yardımı olduğuna dikkat çekilirken, başvuru sürecinin önümüzdeki günlerde ayrıca duyurulacağı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 20212022 eğitimöğretim döneminde 4 bin lise ve dengi okulda eğitim gören öğrenciye aylık 120 TL olmak üzere toplamda 4 milyon 800 bin TL öğrenim yardımı vermişti. Yeni dönemde verilecek öğrenim desteğinin yüzde 100’de 100’den fazla artırıldığına dikkat çekildi.



Gençlerimiz bizim geleceğimiz

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geleceği emanet edecekleri gençlere yönelik başlattıkları öğrenim yardımını uzun yıllardır sürdürdüklerini belirterek, büyükşehir ile birlikte bu desteği Denizli’nin 19 ilçesindeki lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencileri kapsadığını anlattı. Eğitime olan desteği ‘olmazsa olmaz’ olarak kabul ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onları ne kadar donanımlı hale getirip geleceğe en iyi şekilde hazırlarsak şehrimiz ve ülkemiz de o kadar ileri gidecektir. Tüm imkanımızla eğitime, gençlerimize desteğimizi sürdüreceğiz” diyerek yeni eğitim öğretim döneminin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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