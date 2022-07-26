Traktör devrildi; anne öldü, 2 kızı yaralandı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, devrilen traktördeki yolcu Hatice Aydın (63) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 kızı da yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kale ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yeliz Yeniay'ın kullandığı 20 ADS 311 plakalı traktör, Gölbaşı Mahallesi yakınlarındaki tarla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen traktörden düşen sürücü Yeliz Yeniay ile kardeşi Fatma Fışkın hafif şekilde, altında kalan anneleri Hatice Aydın ise ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Aydın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavileri sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Kale Ramazan ÇETİN
2022-07-26 15:34:32
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