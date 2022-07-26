Baba oğlun yolculuğu faciayla noktalandı Ziyaret için Elazığ'dan yola çıkan baba oğul kazada can verdi

Elazığ’dan Muğla’ya yakınlarını ziyaret için yola çıkan baba, oğul ve amcanın içinde bulunduğu otomobil, Denizli’nin Tavas ilçesinde beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada baba ve oğul hayatını kaybetti, amca ise yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Elazığ’dan Muğla’ya yakınlarını ziyaret için giden kuaför baba Necati Arıca (50), oğlu medikal ve tıbbi cihazlar bölümü öğrencisi Berkay Arıca (32) ve amca Aydın Arıca (52), Peugeot marka 23 ADE 034 plakalı otomobil ile yola çıktı. Berkay Arıca’nın kullandığı otomobil, Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkması sonucu yol kenarından bulunan beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu. Direğin yerinden sökülüp arabaya ok gibi saplandığı kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri feci kazada sıkışan kişileri çıkararak görevliler teslim etti. Sağlık görevlileri, 3 kişiyi yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından hastaneden acı haber geldi. Önce babanın ve ardından ise oğlun doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralı olan amcanın ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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