Küçükbaş yetiştiricisine yıkıma makinesi desteği Hastalıklar önlenecek, üretici daha çok kazanacak Büyükşehir kırsal kalkınma hamlesini sürdürüyor

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticiye büyük destekler veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin önemli bir sorununa daha el atıyor. Projeyle, hayvanlarda hastalıkların artmasını önleyerek üreticinin daha fazla kazanmasını sağlamak amacıyla küçükbaş hayvan yıkama makinesi desteği verilecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemin 44’üncü maddesinde yer alan Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerin emek ve zamandan tasarruf ederek daha kazançlı yetiştiricilik yapmalarını sağlamak, aynı zamanda hastalık ve zararlılarla mücadeleyi kolaylaştırmak amacıyla üreticilere “Küçükbaş Hayvan Yıkama Makinesi” desteği verilmesi konusu görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi ile gündeme alınan Küçükbaş Hayvan Yıkama Makinesi desteği ile Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki hayvanlarda hastalıkların artması önlenerek, dış parazitlere karşı etkin bir mücadele sağlanacak. Projeyle girdi maliyetleri düşecek, vatandaşlara sağlıklı et ve süt arzı sağlanacak.



Üretici daha çok kazanacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin dört bir tarafında kırsal kalkınma desteklerini sürdürdüklerini söyledi. Bir süre önce küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 200 aileye yönelik 400 adet damızlık koç ve teke hibe destek projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Zolan, “Üreticilerimizin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan Küçükbaş Hayvan Yıkama Makine desteğimiz ile küçükbaş hayvanlarda hastalıkların artması önlenecek, dış parazitlere karşı etkin bir mücadele yapılacak. Bununla birlikte girdi maliyetleri düşürülecek ve üreticilerimiz daha çok kazanacak. Projemiz şimdiden üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.