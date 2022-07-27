Denizlispor Mayi ve Mustafa'dan patlama bekliyor

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DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de kadrosunun önemli bir kısmını koruyan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, geçen sezon büyük umutlarla alınmalarına rağmen beklentinin altında kalan Kevin Mayi ve Mustafa Çeçenoğlu'ndan patlama bekliyor. Gabon Milli Takımı'nda dünyaca ünlü yıldız Aubameyang'la birlikte forma giyen Mayi, geçen sezon Denizlispor'da ligde 23 maçta 5 gol attı.

Yeşil-siyahlılarda geçen yıl beklentinin aksine yedek kalan orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu, 14'ü ilk 11'de 30 maçta süre alarak 2 gol üretti. Denizlispor, pazartesi günü sona eren Afyonkarahisar kampında istekli çalışmalarıyla alkış alan iki futbolcudan yeni sezonda büyük katkı bekliyor. Kamp dönüşü 2 gün izin yapan takım antrenmanlara yarın tesislerinde tekrar başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-07-27 11:57:39



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