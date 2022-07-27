İlk milli maçında şampiyon olan sporcunun bayrak hassasiyeti

Denizli’de son 6 ay içinde ulusal ve uluslararası kick boks müsabakalarında başarılara imza atan 17 yaşındaki Selvinaz Cura’nın, şampiyon olduğu ilk milli maçındaki düşen bayrağı yerden alarak 3 kere öpmesi görenleri mest etti.

Denizli’de yaşayan ve kick boks müsabakalarında başarılara doymayan 17 yaşındaki Selvinaz Cura, Mayıs ayında Turkish Open Kickboxing Dünya Kupası ve Haziran ayında Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Son 6 ay içinde gösterdiği başarılı müsabakalar sonucunda Cura, milli formayı giymeye hak kazandı. İlk maçı için Özbekistan'da yapılan Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda 55 kg'da ringe çıkan Cura, şampiyon olarak Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı. Madalya takılacağı sırada saçını düzeltmek isterken bayrağı yanlışlıkla yere düşüren Cura’nın, sonrasında yaptığı hareket ise görenleri mest etti. Bayrağı eline alan Cura, üç kere öpüp anlına koyduktan sonra ay yıldızlı bayrağı tekrar sırtına aldı.



“Kendimi çok kötü hissettim hemen aldım ve öptüm”

Bayrağın nasıl düştüğünü anlamadığını belirten Cura, “Öncelikle milli takıma girmek için 3 farklı turnuvaya katılıp bunlarda en yüksek puanı almanız gerekiyor. İlk turnuva Ordu’daydı ve orada 2. oldum. Daha sonra antrenmanları artırarak İstanbul’daki dünya kupası maçlarına hazırlanamaya başladım. Orada kendi sıkletimde katıldığım yarışmada 1. oldum. En son Kocaeli’ndeki turnuva dada 1. oldum ve milli formayı giymeye hak kazandım. Özbekistan’da 2’de 2 galibiyetle 1. oldum ve bayrağımızı dalgalandırdım. Saçımı düzeltmek istedim ve Türk Bayrağı düştü. Kendimi çok kötü hissettim hemen aldım ve öptüm. Benim için milli formayı giyip maç kazanmak çok guru verici” dedi.

Selvinaz Cura’nın antrenörü İsmail Kol ise, “Özbekistan’da Selvinaz milli formayla finalde şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırdı. Eylül sonunda gençler dünya şampiyonasına milli formayla gidecek ve inşallah oradan da şampiyonluk bekliyoruz” dedi.

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