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Büyükşehir ile daha çevreci bir Denizli Büyükşehir DESKİ’den Beylerli’ye doğal atık su arıtma tesisi

İHA

Büyükşehir ile daha çevreci bir Denizli Büyükşehir DESKİ’den Beylerli’ye doğal atık su arıtma tesisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ çevre yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Çardak ilçesinin Beylerli Mahallesi’ne 750 kişi kapasiteli doğal atık su arıtma tesisi inşa ediyor.

Su yönetimi ve iklim değişikliği projeleriyle Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Dünya 2’ncisi seçilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Çardak ilçesinin Beylerli Mahallesi’nde atık suların doğaya zarar vermeden arıtımının sağlanması amacıyla doğal arıtma tesisi inşasına başladı. Proje çerçevesinde 8 bin 557 metrekare alanda, tek kademeli olarak kurulacak 750 kişi kapasiteli tesisin günlük ortalama 132 metreküp atık suyu arıtacağı belirtilirken, doğal arıtma yapılacağı için tesisin herhangi bir işletme maliyetinin bulunmadığı belirtildi.

“Geleceğimize sahip çıkıyoruz”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, daha yaşanabilir bir Denizli için ihtiyaç olan tüm bölgelerde çevre yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Çardak ilçesinin Beylerli Mahallesi’nde arıtma tesisi inşasına başladıklarını kaydeden Başkan Zolan tesisin doğal bileşenlerle çalışacağını, bu nedenle elektrik enerjisi gibi işletme maliyetlerinin yok denecek kadar az olduğunu belirtti. Denizli’ye eserler kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Çevre yatırımlarımızla geleceğimize sahip çıkıyoruz. Tesisimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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