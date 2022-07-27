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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de robotik kodlama kursları başladı

İHA

Denizli’de robotik kodlama kursları başladı

Denizli’de, Pamukkale Belediyesi’nce açılan ücretsiz Robotik Kodlama kursuna ilgi oldukça yoğun. Aktepe Kültür Merkezi içerisinde oluşturulan robotik eğitim alanında kurs gören minikleriyle bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu kurs sayesinde çocuklarımız bilgisayar, tablet oyunlarını sadece oynayarak pasif olmaktan çıkacaklar ve o bilgisayar oyunlarını yazan, baştan oluşturan çocuklar haline dönüşecekler” dedi.

Gençliğe, eğitime, kültüre, spora verdiği önemle her zaman takdirleri kazanan Pamukkale Belediyesi, bu yaz tatilinde de gençlere yönelik kurslarına devam ederken, Aktepe Kültür Merkezi’ni aktivite ve spor merkezi haline dönüştürdü. Aktepe Kültür Merkezi’nde Pamukkale Belediyesi’nce oluşturulan özel kurs ve spor alanlarında incelemelerde bulunun Belediye Başkanı Avni Örki, bu alanların içerisinde bulunan Robotik Kodlama eğitim merkezindeki minik kursiyerlerle buluştu.

250 m2lik bir alanda her türlü teknolojik alt yapısı ile birlikte, miniklerin geleceğine ışık tutacak bir Robotik Kodlama Eğitim Merkezi oluşturduklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Aktepe Kültür Merkezi’nde artık yaşam başladı. Burada eğitim ve spor faaliyetlerimiz başladı. Şu anda da kodlama ve robotik eğitim kursumuzu bir araya geliyoruz. Burada birbirinden değerli, pırıl pırıl geleceğimizin teminatı çocuğumuz kurslarını alıyorlar. Denizli’miz ve ülkemiz için teknoloji had safhada önemli, son zamanlarda özellikle İHA, SİHA teknolojileriyle dünyaya teknoloji ihraç eder hale geldik. Denizli olarak sanayi anlamında çok güçlüyüz. Bu kentin çok önemli bir ilçesi olarak bu sanayi ve teknoloji hamlesine destek olmalıyız diye hep hayal ediyorduk. Hamdolsun bir hayalimizi daha gerçekleştirebildik. Aktepe Kültür Merkezimizin içerisinde, muhteşem bir kodlama, robotik eğitim alanını inşa ettik. 250 metre karenin üzerinde olan bu kurs alanımızda öğrencilerimiz matematiği teknoloji içerisinde kullanabilmenin yollarını öğreniyorlar” dedi.

“İlimiz bir sanayi şehri”
Artık gelişen teknoloji ile birlikte gençlerin bilgisayara düşkünlüğünün, bilgisayar oyunlarına bağımlılığın olumsuz durumlara gidebildiği düşünüldüğünde, Robotik Kodlama eğitimlerinin her türlü olumsuzluğu da ortadan kaldırabileceğine inandıklarını söyleyen Başkan Avni Örki, “İlimiz bir sanayi şehri. Bu şehirdeki sanayimizde işleyen makinalardaki düğmeye basıp çalıştıran da gerekli, düğmeye bastıktan sonra o makinanın nasıl çalıştığını, nasıl daha farklı yöntemlerle çalıştırılabileceğini de düşünen ve yapan da gerekli. Robotik Kodlama eğitim merkezimizdeki kursumuzda çocuklarımızın kodlama ve robotik eğitimleri alması sayesinde sanayi alanında çok daha aktif bir şekilde yetişmelerine olanak sağlamış olacağız. Bu kurs sayesinde çocuklarımız bilgisayar, tablet oyunlarını sadece oynayarak pasif olmaktan çıkacaklar ve o bilgisayar oyunlarını yazan, baştan oluşturan çocuklar haline dönüşecekler. Bu özelikleriyle de birlikte yine ülkemizin o gelişmiş üniversitelerinin de bu çocuklarımızı yetiştirmesiyle birlikte inşallah geleceğe kodlama ve robotik alanında dünyada yerini sağlamlaştırmış köklü bir hale getirmiş bir nesil yetiştirmiş olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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